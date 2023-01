L'Union déroule sa pire partition de la saison et perd deux points au Cercle de Bruges

Moribonde et incapable de se créer des occasions, l'Union Saint-Gilloise a pu compter sur Gustaf Nilsson pour ramener un point de son déplacement au Cercle de Bruges. Le Racing Genk trône désormais en haut du classement avec neuf unités d'avance sur son dauphin.

Duel entre amis, ce mercredi soir, au JanBreydel Stadion. Très proches, les supporters du Cercle de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise se soutiennent souvent, notamment lorsque les hommes de Karel Geraerts évoluent sur la scène européenne. Mais c'est bien dans le cadre de la 21e journée de Jupiler Pro League que les deux équipes se retrouvent ce soir. Après des débuts tonitruants, Miron Muslic marque légèrement le pas avec un Cercle qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues. La donne est totalement différente du côté de l'Union, qui peut enchaîner un 13e match sans défaite et ne pas laisser le Racing Genk prendre 10 points d'avance en tête du classement. A la lecture des compositions, on notera que seuls deux joueurs sont âgés de plus de 25 ans dans le groupe du Cercle de Bruges : Dino Hotic, qui commence sur le banc, et Sébastien Bruzzese, deuxième gardien. Tout juste arrivé, Hugo Siquet est déjà titulaire sur le côté droit.

Ce sont les seconds du championnat qui mettent rapidement le feu aux poudres. Bien lancé dans la profondeur par Senne Lynen, Gustaf Nilsson bute sur Radoslaw Majecki mais se crée déjà la première occasion franche de la partie (6e). Sur un rythme très calme, les joueurs de Geraerts vont se procurer une seconde occasion peu après la demi-heure de jeu. A la suite d'un ballon mal dégagé, Bart Nieuwkoop envoie une frappe puissante depuis la gauche du but de Majecki, mais cela passe au-dessus (31e). Ce n'est que quelques minutes plus tard que le Cercle va enfin réagir. Sur un centre venu de la droite de Somers, Olivier Deman est à la réception du ballon. La frappe du joueur de 22 ans surmonte la cage d'Anthony Moris (37e). Leonardo Lopes Da Silva tente aussi sa chance, sans réussite (39e).

A la pause, on peut envisager que ces 45 premières minutes soient les moins bonnes de l'Union cette saison. Malgré quelques rares actions, les Saint-Gillois ne sont pas parvenus à emballer ce match. De son côté, le Cercle de Bruges est bien en place, mais n'affole pas les quelques milliers de supporters qui se sont déplacés pour l'occasion. Deux occasions partout, 0-0 et un froid de canard. Tel est le résumé de cette première période.

En seconde période, ce sont les locaux qui mettront les premiers le nez à la fenêtre. Sur un bon coup-franc de Somers, le défenseur Marcelin reprend de la tête et frappe le dessus de la barre transversale (55e). Alors que cette deuxième période n'a rien de plus emballant que la première, ce sont les hommes de Miron Muslic qui vont faire la différence. Ayase Ueda surprend le stade avec une frappe enroulée depuis le côté gauche, juste au-dessus. Quelques instants plus tard, Abu Francis trouve bien trop facilement Thibo Somers entre deux défenseurs centraux. Le joueur de 23 ans a tout le loisir de se mettre sur son pied gauche et d'allumer Anthony Moris (1-0, 69e).

Forcée de réagir, l'Union va créer le danger quelques instants plus tard. Sur un bon corner de Simon Adingra, Nilsson reprend de la tête au second poteau, mais trouve Majecki qui détourne sur la barre (74e). Le numéro 29 de l'Union est décidément l'homme le plus dangereux de son équipe. Après un bon débordement sur la droite, Victor Boniface centre à ras de sol vers le Suédois qui ne se prive pas pour remettre les deux équipes sur un pied d'égalité (1-1, 82e).

Malgré quelques légères opportunités de part et d'autre, notamment pour le Cercle, le score ne bougera plus. Incapable de mettre le feu à la rencontre, l'Union concède logiquement deux points sur la pelouse du Cercle de Bruges et voit le Racing Genk trôner à neuf longueurs d'avance. Le Cercle conforte sa 10e place.