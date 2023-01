🎥 La grossière erreur de Simon Mignolet qui offre l'égalisation à Saint-Trond

Bruges a perdu deux bêtes points au Stayen, et peut en vouloir à Simon Mignolet, auteur d'une grossière erreur.

S'il soulèvera probablement, un peu par défaut, le Soulier d'Or la semaine prochaine, reste à espérer que Simon Mignolet ne le laissera pas tomber. Car ce jeudi contre STVV, le gardien du Club de Bruges a eu les gants qui glissent sur un centre apparemment anodin venu de la droite. Le ballon relâché profite à Gianni Bruno, qui égalise (1-1). Bruges n'a plus gagné depuis 6 matchs, et Mignolet fait perdre plus de points qu'il en fait gagner en 2023.