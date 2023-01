Bernd Hollerbach : "On a trop respecté Bruges en première mi-temps"

Le coach de Saint-trond a apprécié la réaction de ses joueurs.

Revenir au score contre le champion en titre à domicile et remonter dans le top 8 : Bernd Hollerbach et Saint-Trond ont réalisé une solide prestation face au Club de Bruges. Pourtant, l'entraîeur des canaris n'était pas totalement satisfait, regrettant notamment une première période trop timide : "En première mi-temps, on a peut-être montré trop de respect pour Bruges. C'est le Club de Bruges, il y a de grand joueurs, il y a parfois trop de respect".

Mais son discours a fait son effet à la mi-temps avec une équipe trudonnaire plus haute et plus agressive en seconde période : "A la mi-temps, je leur ai dit qu'on était bien dedans, continuer, être plus agressifs. C'était mieux en deuxième période. Les supporters étaient derrière nous, c'était un match fantastique. Aujourd'hui, tout le monde a vraiment été bon". L'entraîneur allemand entend bien confirmer cette prestation lors du prochain match face à La Gantoise, un nouvel adversaire du haut de tableau.