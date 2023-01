Suivez La Gantoise-Charleroi en direct

Duel de candidats aux playoffs ce jeudi soir sur la pelouse de la Ghelamco Arena: La Gantoise, qui est revenue à un point du top 4, accueille Charleroi qui doit s'imposer pour espérer s'approcher du top 8.

Accrochée par le Standard puis battue à l'Antwerp, la Gantoise a perdu de précieux points depuis la reprise post-Coupe du monde. Mais les Buffalos ont repris confiance, dimanche, en s'imposant à domicile contre Courtrai.

Résultat des courses: à 14 journées de la fin de la phase classique, les Buffalos sont revenus à un point du Club de Bruges. "Cette victoire nous a fait du bien", insiste Hein Vanhaezebrouck. "On est de plus en plus proche du top 4 et ça doit nous donner un boost pour aborder le match contre Charleroi."

Un match que le coach gantois aborde avec une certaine prudence. "C'est difficile pour tout le monde contre Charleroi et on le sait", conclut-il.