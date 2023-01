OHL et STVV se neutralisent dans une rencontre à deux vitesses

OHL et le STVV se rencontraient dans un match important dans la course au top 8.

C'était un vrai match entre deux formations aux ambitions d'Europe Playoffs. OHL, 9e, avait l'occasion de passer devant Saint-Trond, 8e, qui comptait seulement un point d'avance sur les Louvanistes.

OHL commençait le match avec la volonté de prendre l'ascendant, mais se heurtait à une équipe trudonnaire bien en place. Sur un ballon récupéré, Hashioka déboulait sur son flanc et centrait en retrait vers Hayashi. L'attaquant japonais trompait déjà Cojocaru (0-1, 9e).

C'était donc à OHL de faire le jeu, mais les locaux enchaînaient les mauvaises passes et étaient surpassés dans tous les compartiments du jeu. Inefficaces en attaques placées, les hommes de Marc Brys étaient également imprécis sur phases arrêtées.

En fin de première mi-temps, OHL se réveillait enfin. Al-Tamari reprenait de volée un corner et tapait au-dessus du but de Schmidt. Dans la foulée, le gardien du STVV sortait magnifiquement devant Thorsteinsson après une passe superbe de De Norre. Schrijvers tentait sur coup franc sans succés, puis Schmidt était de nouveau déterminant en sortant parfaitement devant Patris.

OHL avait fait plus en 5 minutes que sur le reste de la première période, et retournait aux vestaires mené. Les locaux entamaient bien le second acte et héritait d'un penalty. Une nouvelle passe excellente de De Norre lançait Schrijvers, accroché dans le rectangle par Teixeira. C'est Thorsteinsson qui remettait les pendules à l'heure (1-1, 53e).

Les Trudonnaires réagissaient directement, avec Hayashi qui butait sur Cojocaru. Le gardien roumain sortait ensuite bien devant Reitz. La rencontre devenait serrée et équilibrée. Nsingi tentait dans un angle fermé. Mario Gonzalez le remplaçait (67e) et se montrait directement dangereux. Le meilleur buteur du championnat pesait sur cette défense trudonnaire.

Grâce à un grand Schmidt, impérial ce soir et impeccable en fin de match alors qu'OHL poussait, le STVV garde sa 8e place. OHL s'est bien repris après 35 premières minutes catastrophiques mais reste provisoirement 9e, à une petite unité de son adversaire du soir. Les hommes de Marc Brys font une nouvelle fois du sur-place. Un nul logique, qui n'aura pas été de très haut niveau sur l'ensemble des 90 minutes.