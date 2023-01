OHL surpris par Saint-Trond : "Nous avons tout simplement été dominés"

OH Leuven a peut-être été la meilleure équipe contre STVV (1-1), mais dans les premiers instants, STVV n'a pas pris une avance imméritée.

Le capitaine d'OHL ne l'a que trop bien compris. "Nous avons été surpris par la façon dont ils ont commencé le match. On pensait qu'ils joueraient un peu plus l'attentisme, en se cachant en contre. Mais ils nous ont pressés très fort et cela leur a valu un but. Ils ont démarré en trombe et ont tout simplement été dominés pendant ces 20 premières minutes", a déclaré De Norre après coup.

Par la suite, Louvain est entré dans le jeu mais n'a réussi à égaliser qu'en seconde période. "Cela aurait déjà dû se produire en première mi-temps", s'agace De Norre. "Maintenant, nous avons encore dû chercher l'égalisation en seconde période alors que nous aurions dû simplement chercher le but de la victoire."

Un match nul contre Eupen et une défaite contre le KV Courtrai, les choses ne vont pas bien pour OHL dans son propre stade. "Cela fait depuis avant la pause de la Coupe du monde que nous sommes pas capables de gagner à domicile. Auparavant, nous voulions avoir un 9 sur 9 contre STVV, Seraing et Cercle mais nous partons avec 1 point. Maintenant, il est préférable de faire un 6 sur 6 car le top 8 reste l'objectif", conclut-il.