Teixeira évoque le penalty : "Il est tombé facilement"

Le STVV pensait l'emporter après avoir mené au score contre OHL, mais Louvain a obtenu un penalty en seconde période. Un très léger penalty selon le coupable Teixeira.

"J'ouvre mes bras, je me fais grand. Il me fonce dessus, contre ma poitrine, et tombe", confie le défenseur de STVV Jorge Teixeira, visiblement mécontent, en tapant contre sa poitrine pour indiquer l'endroit où Siebe Schrijvers lui a foncé dessus. "Il a provoqué le penalty et il est tombé facilement", tel est le verdict de l'expérimenté défenseur portugais.

"Ils n'ont rien pu faire contre notre jeu fort, mais vous savez qu'ils reviendront dans le match en meilleure forme. Avant la mi-temps, nous avons gardé le contrôle mais après l'égalisation, ils ont eu un peu plus d'occasions. Mais je pense que nous rentrons à la maison avec un point mérité", a conclu Teixeira.