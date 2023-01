Marc Brys déçu : "À quoi servent les compliments si on ne prend pas des points ?"

Ce n'est pas la première fois qu'OH Leuven méritait plus que ce qu'il a finalement obtenu après 90 minutes. Contre le STVV, OHL s'est contenté d'un match nul 1-1.

Le STVV a peut-être pris l'avantage après avoir été la meilleure équipe en début de match, mais c'est ensuite l'équipe locale qui a pris le dessus. Le coach Marc Brys l'a vu aussi. "Leur jeu physique nous a mis en difficulté, mais après ça...", a-t-il répété.

"Nous avons eu beaucoup plus de possession de balle, nous avons doublé le nombre de passes et nous avons eu deux belles occasions avant la mi-temps que nous n'avons pas terminées. En deuxième mi-temps, nous avons continué, mais en vain. Nous avons perdu deux points ici aujourd'hui, une fois de plus", a déclaré Marc Brys, déçu.

L'entraîneur d'OH Leuven ne cache pas sa déception et poursuit. "A quoi servent les compliments sur le bon football si on laisse des points ? Ces points sont désespérément nécessaires à certains moments. L'envie de gagner doit augmenter. Cela commence par mieux commencer le jeu. Là, vous devez déjà préciser ce que vous voulez et ce que vous voulez obtenir", a conclut Brys.