Bernd Hollerbach a vu son équipe sombrer malgré un bon départ : "Il nous manque un homme intelligent pour contrôler le jeu"

Le STVV a peut-être bien commencé le match contre OH Leuven, mais après 90 minutes, il était content du point qu'il a réussi à prendre (1-1).

Saint-Trond a commencé le match de la meilleure façon contre OHL et ont donc pris l'avantage après 9 minutes. "Nous avons très bien commencé et marqué un but fantastique, mais après 20 minutes, nous avons cessé de jouer au football", a reconnu Bernd Hollerbach, l'entraîneur du STVV.

Juste avant la mi-temps, le STVV s'est bien échappé à deux reprises, mais après la mi-temps, le score était toujours de 1-1 et les Canaris ont semblé impuissants à faire quoi que ce soit en retour pendant un long moment, malgré les paroles de Hollerbach à la mi-temps. "Je les ai quand même encouragés à ne pas trop se concentrer sur cette clean sheet, mais à aller inscrire un deuxième but. En outre, il nous manque quelques pions dans ce bloc défensif", a-t-il déclaré.

"Il manque un joueur intelligent"

Ce sera encore une fois une bataille difficile et acharnée pour les Limbourgeois afin de terminer dans les huit premiers, Hollerbach le sait aussi. "Konaté et Leistner nous manquent (tous deux blessés), mais Al Dakhil et Brüls sont également absents (tous deux transférés). Les garçons se sont battus pour cela mais il nous manque un homme intelligent pour contrôler le jeu. Nous étions trop passifs après le 1-0 et ils ont continué à pousser. Alors il faut se contenter d'un point", a conclu l'entraîneur allemand.