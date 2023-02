Malgré la perte de Paul Onuachu, Genk veut garder le rythme face à La Gantoise

Les deux équipes veulent renouer avec la victoire.

Pour le premier match du KRC Genk sans Paul Onuachu, parti à Southampton, Genk n'a pas forcément rassuré en concédant un partage sur le terrain d'Eupen. A domicile face à Gand (coup d'envoi à 18h30), les Limbourgeois veulent se reprendre pour conserver leur avance (actuellement de 7 points) sur l'Union Saint-Gilloise en tête du championnat. Pour cela, Wouter Vrancken dispose d'un noyau au complet, si l'on excepte la blessure longue durée de Luca Oyen. Tolu Arokodare est ainsi dans la sélction et pourrait disputer ses premières minutes en pointe.

En face, Gand doit également faire face au départ d'un de ses cadres en la personne d'Ibrahim Salah. Si l'ailier droit ne s'est imposé que depuis cette saison, il laisse un grand vide au sein du noyau, comme l'a confié Hein Vanhaezebrouck. Et ce n'est pas la défaite dans les derniers instants au Cercle de Bruges la semaine passée qui a remonté le moral des troupes. Mais malgré la mauvaise passe actuelle et l'absence de joueurs comme Vadis Odjidja, Matisse Samoise, Nurio Fortuna, Andrew Hjulsager et Tarik Tissoudali, les Buffalos doivent prendre des points dans la perspective du top 4 : le Club de Bruges, qui joue en ce début d'après-midi à l'Antwerp, n'a que deux points de plus.