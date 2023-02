Laurent Depoitre répond (aussi) à Michel Louwagie

Michel Louwagie s'est mis son entraîneur et visiblement l'un de ses attaquants à dos suite à ses propos d'après-mercato. Laurent Depoitre avait été ciblé, et n'a pas apprécié.

Le directeur technique de La Gantoise Michel Louwagie avait ainsi estimé que Laurent Depoitre pouvait "apporter plus" aux Buffalos et devait pour cela "se réveiller" en seconde partie de saison. L'ex-Diable Rouge a immédiatement répondu en marquant contre Genk, même si ce fut en vain. "Dommage qu'on prenne 3 buts évitables. On doit prendre des points d'urgence si on veut être dans le top 4", regrette Depoitre après la rencontre.

Quant aux critiques de Louwagie, Laurent Depoitre peut les comprendre, mais tient à les nuancer : "Ce n'est pas toujours facile d'être à ton meilleur niveau si tu montes au jeu pour 5-10 minutes", pointe-t-il. "Je ne suis pas un supersub. Monter au jeu est quelque chose de très différent que d'être titulaire. Si je n'étais pas performant en débutant les matchs, je pourrais mieux comprendre cette critique", conclut Depoitre.