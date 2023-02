Tolu Arokodare, buteur pour sa première apparition avec Genk : "Je ne peux même pas expliquer tout ce que je ressens"

L'attaquant s'est signalé d'entrée avec une entrée fracassante.

Si Gand n'avait pas réduit la marque quelques minutes plus tard, Tolu Arokodare aurait été le joueur qui a offert une fin de match tranquille à Genk, pourtant bousculé à la Ghelamco Arena. Malgré des dernières minutes tendues, l'attquant était euphorique en interview d'après-match : " Je ne peux même pas expliquer tout ce que je ressens, marquer pour un début, on gagne à l'extérieur, c'est incroyable. Le premier but sur lequel je suis impliqué ? C'est mon boulot, je suis là en pivot, je cède la balle, je l'ai aussi fait sur mon but, c'est mon job. Parfois c'est comme cela, les choses se mettent bien, vous devez juste être prêt".

La nouvelle recrue limbourgeoise semble déjà parfaitement intégré au seil de l'équipe : "Mes premiers jours au club se sont très bien passés, sur et en dehors du terrain. Mes coéquipiers sont tops, ils m'aident beaucoup. Je pense que comme moi vous avez pu voir le niveau de l'équipe, il est assez haut. Même Paul Onuachu m'a donné quelques conseils lorsque je l'ai vu juste avant son départ. Le but est évidemment d'être champion".