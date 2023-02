Hein Vanhaezebrouck se paie sa direction : "Nous sommes aux mains des agents"

Après la défaite contre Genk, Hein Vanhaezebrouck avait un message très clair à l'encontre de sa direction suite au mercato.

La Gantoise a perdu Ibrahim Salah lors de ce mercato, parti pour un montant surprenant (6,5 millions) à Rennes via l'intermédiaire d'un agent bien connu, et pour renflouer les caisses de La Gantoise qui en avait besoin. Contre Genk, Malick Fofana était titulaire et a montré de belles choses. Mais Hein Vanhaezebrouck n'a pas pu s'empêcher de comparer les politiques de Gand et de son adversaire du jour. "Les moyens ont fait la différence aujourd'hui. Genk a bien plus de ressources et les utilise de manière plus intelligente", assène l'entraîneur des Buffalos, qui avait un banc très restreint à sa disposition ce dimanche.

"Ecoutez, aujourd'hui, j'aurais pu intégrer l'un ou l'autre jeune dans ma sélection. Mais ils n'étaient pas prêts, alors je ne l'ai pas fait", explique Vanhaezebrouck. "Salah et Fofana sont les seuls jeunes qui peuvent gérer la pression de ce niveau. Personne ne suit. C'est la différence avec Genk. Leur école de jeunes est solide. Et nous ? On dépend de joueurs qui arrivent via des agents. Puis on est fiers de dire qu'on a un jeune de Jordanie, un jeune d'Haïti".

Un tacle clair à Michel Louwagie qui, en faisant le bilan du mercato, avait évoqué la nationalité de deux jeunes talents. "Combien de ces gars-là ont fini en équipe A ces 20 dernières années ? Pas besoin d'une main pour les compter, deux doigts suffisent". Ouille...