Malmené, Genk renverse La Gantoise et conforte sa première place

Les Limbourgeois n'étaient pas dans un grand jour mais s'impose malgré tout dans un match à rebondissements.

Il n'y a sans doute pas de meilleur moment pour affronter le leader de la compétition. Mais malgré le départ de Paul Onuachu, la période ne semblait pas propice pour Gand, battu dans les derniers instants au Cercle de Bruges la semaine dernière et en plein marasme depuis le départ d'Ibrahim Salah à Rennes. Les premières minutes voyaient d'ailleurs Genk face à des Buffalos assez timides.

Pourtant, il suffit d'un but pour changer le visage d'une équipe. Sur la première action de l'équipe, Hugo Cuypers filait sur la gauche avant de centrer en retrait vers Hyun-Seok Hong, qui arrivait lancé et trompait Maarten Vandevoordt pour l'ouverture du score (9e). Transfigurés, les hommes d'Hein Vanhaezebrocuk prenaient les Limbourgeois à la gorge avec un pressing intensif.

Dix minutes après le but d'ouverture, Gand passait tout près de doubler la mise sur une action copie conforme avec un déboulé d'Hugo Cuypers suivi d'un centre pour un mileu infiltreur, cette fois-ci Julien De Sart qui passe à quelques centimètres de dévier le ballon devant la ligne de but. Dans les cordes, Genk laisse alors entrevoir quelques imprécisions et gestes de mauvaise humeur.

Mais en bon leader qui se respecte, les Limbourgeois peuvent compter sur des joueurs de classe pour réagir, même dans ce qui s'apparente à un mauvais jour. C'est le cas à la 23e minute sur une passe délicieuse de Patrick Hrosovsky pour transpercer tout l'axe de Gand et trouver Joseph Paintsil face à Paul Nardi. L'attaquant se mettait alors au diapason technique de l'axe en feintant le gardien avant de conclure tranquillement malgré le retour d'un défenseur sur la ligne (1-1).

Comme sur l'ouverture du score, le but a le don de redonner des ailes à l'équipe récompensée : peu avant la demi-heure, Joseph Okumu jouait les pompiers de service devant Ally Samatta sur un super centre de l'autre Joseph, Paintsil. A un temps fort limbourgeois suivait un réveil gantois juste avant la mi-temps mais les tentatives de Kamil Piatkowski, assez offensif sur la droite, sont contrées, les 22 acteurs regagnent donc les vestiaires sur ce score de parité.

Un équilibre que tentait de briser Malick Fofana, très remuant, dés le début de la seconde période en mettant Mark McKenzie dans le vent sur un crochet court dans le rectangle mais sa frappe manquait de puissance (47e). Toujours en difficulté, Genk s'en sortait bien quand, à l'heure de jeu, Maarten Vandevoordt loupait sa sortie en dehors de son rectangle, Kamil Piatkowski n'en profitait pas pour mettre le ballon dans le rectangle.

Comme en première mi-temps, les visiteurs peuvent compter sur leurs hommes forts, en particulier Mike Trésor, auteur d'un bon centre vers Yira Sor, monté au jeu et qui faisait basculer la rencontre avec une tête puissante pour tromper Paul Nardi (67e).

Rassuré, Genk n'était pas à l'abri, à l'image de ces frappes de Laurant Depoître (83e) et Jens-Petter Hauge (85e), bien captées par Maarten Vandevoordt. Les Limbourgeois pensaient se mettre définitivement en marquant le 1-3 par Tolu Arokodare, buteur pour sa première sur une reconversion (86e) mais c'était sans compter sur une mauvaise sortie de Maarten Vandevoordt sur un long ballon vers Darko Lemajic, cela profitait à Laurent Depoitre qui marquait dans le but vide et relancait le supsense (88e).

Malgré des dernières minutes crispantes, Genk s'impose 2-3 à la Ghelamco Arena et prend provisoirement 10 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise qui joue en ce moment. De son côté, Gand reste à trois points de la 4e place occupée par le Club de Bruges.