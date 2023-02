Laurent Depoître déçu de la défaite gantoise face à un Genk prenable : "Il y avait quelque chose à faire"

Défaite frustrante pour les Buffalos qui ont mené au score.

Buteur en fin de match, Laurent Depoître n'a pas pu éviter une nouvelle défaite des Gantois après le revers de la semaine dernière au Cercle de Bruges. Celui qui est désormais remplaçant déplore la physionomie du match : "On est décus il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. On voulait prendre des points à domicile contre le leader. On a bien commencé, on marque dès le début et puis on se fait surprendre. C'est dommage qu'on prenne ce troisième but à la fin, il est évitable, parce qu'on poussait bien. je pense qu'on aurait pu prendre au moins un point aujourd'hui. A la fin, c'était un peu du power play avec de la puissance devant et des deuxièmes ballons, comme sur mon but, ce troisième but nous fait mal".

Une défaite qui marque une nouvelle occasion manquée de revenir dans le top 4 vu le partage du Club de Bruges à l'Antwerp dans l'après-midi : "C'est dommage de ne rien prendre aujourd'hui parce qu'on voulait être dans le top 4 aujourd'hui. Pour y être, il faut prendre des points contre ces équipes du top 4, c'est un peu notre problème, il faudra être fort dans les prochaines semaines'.