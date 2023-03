L'Union remonte Malines et revient à trois points de Genk

Menée après quelques minutes, l'Union a su réagir et accrocher une victoire importante dans la course au titre.

L'Union pouvait prendre 5 points d'avance sur l'Antwerp après sa déconvenue face à Charleroi. Pour cette rencontre donc hautement importante, Geraerts décidait de ne pas faire tourner son effectif. Seuls Burgess (suspendu, remplacé par Sykes) et Vertessen (encore blessé, à nouveau suppléé par Adingra dans une position plus libre) manquaient à l'appel.

Les lendemains européens allaient-ils être difficiles pour l'Union ? Cela commencait en tout cas assez mal. Lancé en profondeur, Ngoy se présentait devant Moris. Le numéro 9 de Malines, avec un peu de chance, ouvrait le score (4e).

A l'Union donc de réagir le plus vite possible. Déjà auteur d'un très beau but en semaine, Lapoussin récidivait. Servi par Adingra à l'entrée du rectangle, il envoyait une très belle frappe du coup de pied se loger dans la lucarne de Thoelen (10e).

Boniface, qui avait déjà bénéficié d'une grosse occasion en tout début de match, tentait de surprendre Thoelen dans son côté fermé (13e). Malines tentait de faire mal en contre, avec Ngoy et un Storm bien trop discret.

Après 20 bonnes minutes de jeu, l'intensité de la rencontre baissait. L'USG n'avait pas masse d'occasions, tandis que Malines était très loin d'être entreprenant. 1-1, score logique pour clôturer une première mi-temps qui ne restera pas dans les annales.

Il suffira d'un penalty

Peu inspirés, les hommes de Geraerts ne remontent pas sur leur terrain en voulant prendre Malines à la gorge. Le rythme reste assez lent.

Un fait de jeu va faire basculer la rencontre : Lynen s'introduit dans le rectangle et est accroché. C'est un penalty indiscutable ! Teuma s'élance et met l'Union devant (2-1, 55e).

Ce but aura eu comme effet de redonner au baume au coeur des Saint-Gillois, tout proches de faire le break quelques instants plus tard après que Nieuwkoop ait heurté le montant.

Du moins, pas pour beaucoup de temps. L'Union n'avait plus qu'à gérer calmement la fin de rencontre et s'économiser après une semaine éreintante. Un match sérieux, mature, solide défensivement, avec très peu d'occasions laissées à l'adversaire.

En fin de match, après un raid solitaire d'un Adingra faisant partie des meilleurs Unionistes sur la pelouse, Lapoussin tentait de répéter son exploit mais sa frappe enroulée passait juste à côté (82e).

Bien que la manière ait par certains moments manqué, l'Union prend 5 points d'avance sur l'Antwerp et revient à trois points de Genk. Semaine parfaite pour les Bruxellois !