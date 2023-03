Deux matchs, deux (superbes) buts pour Loic Lapoussin : "On m'a toujours un peu reproché mes stats"

Le piston gauche de l'USG a remis son équipe à flots en envoyant un missile dans la lucarne lors de la victoire face à Malines (2-1).

"On restait sur une grosse victoire en campagne européenne. Forcément, ce match a été un peu plus compliqué. Nous sommes allés puiser dans nos ressources. Les trois points étaient les plus importants", a déclaré Loic Lapoussin en zone mixte.

"On m'a toujours un peu reproché mes stats. Mais depuis la reprise de la Coupe du monde, je les soigne. Tant mieux pour moi, et tant mieux pour l'équipe !", a continué le numéro 94 unioniste, déjà auteur d'une frappe splendide face à Berlin jeudi dernier.

"Le championnat est tout aussi important que l'Europe. On vit de très belles choses en Europe, mais on doit aussi se concentrer sur le championnat. Je pense que pour le groupe, la trêve (internationale) arrive au bon moment. Personnellement, j'ai encore deux matchs avec mon pays. Mais oui, elle arrive au bon moment pour le groupe, globalement."

L'Union a incontestablement fait la bonne opération du week-end, avec le nul de Genk et la défaite de l'Antwerp. De plus, l'équipe a mathématiquement composté son ticket pour les Champions' Play-offs. "Tous nos concurrents directs ont perdu des points. Il fallait gagner, c'est chose faite. J'était confiant en l'équipe, je savais qu'on allait jouer les play-offs !", a répondu Lapoussin.