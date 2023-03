Le mot "crise" est déjà oublié à l'Union : "Il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives"

L'Union vient d'enchaîner sa quatrième victoire de suite, la troisième en championnat.

Karel Geraerts était fier de ses troupes, victorieuses de Malines ce dimanche soir dans une rencontre peu évidente (2-1). "Quand on prend les trois points à la maison après une telle semaine, cela montre la force mentale de cette équipe. La fatigue était visible, les garçons étaient moins agressifs et plus lents sur les premiers mètres. C'est une conséquence du match de jeudi (face à l'Union Berlin)", a expliqué le coach de l'Union SG en conférence de presse dans des propos relayés par Sporza.

"Les joueurs ont très bien saisi leur chance aujourd'hui. A l'exception des 15 premières minutes, nous sommes restés compacts", a continué Geraerts. "Jeudi dernier, toute l'équipe, individuellement et collectivement, a été félicitée par tout le monde. Nous ne sommes pas habitués à cela, alors je peux m'imaginer le fait que certains joueurs ont eu à tourner le bouton."

Après une période de moins bien, un 1 sur 9 en championnat et une élimination en demi-finales de Coupe de Belgique, l'Union et son coach avaient pu entendre le mot "crise" être chuchoté. Cette période semble déjà loin. "Nous sommes en très bonne position pour le moment. Il y a quelques semaines, lorsque nous avons perdu contre Westerlo et le Standard et que nous avons été éliminés de la Coupe, certains ont déjà parlé de crise. Nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives, qu'elles soient négatives ou positives", a prévenu Geraerts.