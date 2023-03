Karel Geraerts : "Je regarderai le classement dans un mois"

Victorieuse de Malines ce dimanche (2-1), l'Union revient à trois points de Genk.

L'Union refait progressivement son retard sur le Racing Genk. Mais pour Karel Geraerts, il encore trop tôt pour regarder au classement.

"Ce que ça m'inspire ? (Notre but dès) la première journée de championnat : être le plus haut possible. Je ne regarderai le classement que dans 4 semaines, quand la phase classique sera finie", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse.

"Une fois que nous finissons dans le top 4, il faut viser le plus haut possible. Chaque équipe fera de même."

Un premier objectif déjà rempli donc pour l'Union, déjà assurée de disputer les play-offs 1. "C'est un objectif atteint, à propos duquel personne n'avait entendu parler au mois de juin dernier. Être à la mi-mars et déjà être qualifiés pour les play-offs 1, c'est magnifique", s'est réjouit un Geraerts pragmatique.

"On ne va pas s'arrêter maintenant de jouer. Nous devons bien sûr continuer à faire de bonnes choses", a continué le coach unioniste. "L'objectif d'ici la fin de la phase classique ? Tout gagner, mais en regardant à chaque fois match après match. Ce n'est pas évident, je le sais très bien. On ne gagnera peut-être pas les 4 matchs, c'est même fort possible."