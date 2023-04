"Répéter, Répéter et encore répéter"

Mike Trésor a été le buteur décisif du match entre Genk et OHL. Le milieu de terrain a marqué le 2-1 d'un magnifique coup franc. Pour Trésor, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.

"Mon premier but sur coup franc pour Genk, et ce, sur un ballon bien placé. Je suis content", a déclaré Trésor à Het Belang Van Limburg. "C'est la récompense de toutes les tentatives à l'entraînement. Répéter, répéter, répéter, c'est ça l'essentiel".

Trésor a estimé que cette victoire était de toute façon méritée. "Je pense qu'il n'y a rien à dire sur le résultat. Même si le penalty qu'ils ont sifflé était un peu juste. Heureusement, l'équipe a fait preuve de beaucoup d'énergie par la suite et a continué à jouer au football avec le même état d'esprit. Mais nous devons nous récompenser un peu plus dans les semaines à venir. Nous avons eu plus qu'assez d'occasions pour réussir une meilleure rencontre."

Un autre défi attend Genk la semaine prochaine, puisqu'il jouera à Sclessin.