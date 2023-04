"Si Charleroi-Malines est rejoué, c'est dramatique pour le football belge"

Anderlecht a probablement dit adieu au top 8 ce dimanche en ne battant pas Westerlo. Si Charleroi "fait le job" dans le match désormais en retard face à Malines, les Mauves en seront les victimes collatérales.

Pour être tout à fait précis, Charleroi a en quelque sorte déjà fait le job dans la course au top 8 : même sans les 3 points potentiels du match à rejouer contre le KV Malines, les Zèbres...sont actuellement huitièmes, devant Anderlecht.

Mais au vu du calendrier de Charleroi, qui va au Standard et reçoit Genk, 3 points de marge supplémentaire seraient un sacré coup de pouce dans la dernière ligne droite. Et ça, Brian Riemer l'a en travers de la gorge.

Ce serait un très mauvais message dans la lutte contre le hooliganisme

"Ma position n'a pas changé : si ce match se rejoue, qu'on arrête de se plaindre quand des hooligans jettent des choses pour interrompre des rencontres quand ça les chante", lance le coach du Sporting d'Anderlecht. "Il suffira que quelqu'un cherche la petite bête, un oubli dans la procédure, et ça passera".

Riemer va même plus loin : "Pour être complètement honnête avec vous, si ce match est rejoué, c'est dramatique pour le football belge. Ce serait un très mauvais message à envoyer quand on prétend lutter contre le hooliganisme".

© photonews

Son homologue Jonas De Roeck renchérit ensuite : "Je ne peux qu'être d'accord avec mon collègue...mais c'est aussi un problème de timing. Charleroi et Malines sont dans une toute autre dynamique désormais ! Malines jouait pour le top 8, ce n'est plus cas, et ils n'ont que leur finale en tête", pointe le coach de Westerlo.

"Charleroi était hors du coup, et désormais joue le top 8...c'est totalement différent. Si tu dois prendre cette décision, prends-là immédiatement, pas 4 mois après", conclut De Roeck, également concerné par le dossier.