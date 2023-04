🎥 La colère de Felice Mazzu à la mi-temps de Charleroi-Zulte Waregem

Plongée dans le vestiaire du Sporting de Charleroi, où Felice Mazzu a poussé une solide gueulante, samedi soir, à la pause.

Les Zèbres ont vécu une nouvelle folle soirée, samedi, contre Zulte Waregem. Comme la semaine dernière, Charleroi a dû attendre les arrêts de jeu pour aller chercher les trois points de la victoire.

Avant ça, le Sporting avait notamment connu une première période très compliquée et les Carolos étaient d'ailleurs au vestiaire avec un retard d'un but. Moment choisi par Felice Mazzu pour secouer ses troupes, comme le montrent les images diffusées par le club ce dimanche.

Un discours qui a fait mouche: plus conquérants et plus efficaces, les Zèbres ont renversé la situation en seconde période pour s'offrir une très précieuse victoire.