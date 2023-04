🎥 Deux sauvetages de Verbruggen et deux barres transversales : la fin de match folle entre Anderlecht et Westerlo

Les Mauves marquent un gros coup d'arrĂȘt dans la course au top 8 mais la situation aurait pu ĂȘtre bien pire. En fin de rencontre, les Campinois ont eu quatre grosses opportunitĂ©s de l'emporter.

Fin de match folle entre Anderlecht et Westerlo, ce dimanche. Les Mauves perdent deux points synonymes de gros coup d'arrêt dans la course au top 8, mais la situation aurait pu être bien pire. Dans les cinq dernières minutes, les Campinois trouvent deux fois un Verbruggen encore irréprochables et frappent à deux reprises la barre transversale du portier néerlandais.