🎥 Le beau message d'Anderlecht envoyé à Yari Verschaeren

Le joueur anderlechtois est out pour le reste de la saison et de l'année 2023. Il s'est blessé lors du match face à OHL.

Victime d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche, Yari Verschaeren ne verra plus un terrain de l'année 2023. Un énorme coup dur pour Anderlecht qui revenait en grande forme dans cette fin de saison et qui doit se passer de l'un de ses meilleurs éléments alors que la course au top 8 continue.

Ce dimanche, lors de la réception de Westerlo, le club a envoyé un message à sa pépite. En plus d'un message vidéo, plusieurs supporters ont commencé à crier "Courage Ket" depuis les tribunes du Lotto Park.

Une attention qui a certainement dû faire plaisir au joueur en pleine convalescence après son opération.