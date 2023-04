Bilal El Khannouss a enfin trouvé le chemin des filets : "J'attendais ce but depuis si longtemps !"

Le jeune milieu offensif a inscrit son premier but de la saison contre son ancien club, le Sporting d'Anderlecht.

Le milieu de terrain de 18 ans a évolué au Sporting d'Anderlecht jusqu'en 2019, mais est depuis devenu un bastion du Racing Genk. Le jeune milieu offensif fait forte impression mais n'avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison : c'est désormais chose faite.

"Non, ce but n'était pas plus spécial parce que c'est Anderlecht. Je m'en fiche, un but est un but. Je l'attendais depuis si longtemps... Que ça soit contre Anderlecht ou Ostende, cela ne change rien. Je suis content d'avoir marqué et j'espère que ce n'est que le début" a commenté le Marocain en zone mixte.

Après quelques rencontres difficiles, Genk a marqué le coup en s'imposant 5-2. "Nous n'avons pas été assez efficaces et nous avons perdu beaucoup de points ces dernières semaines. Il fallait changer ça et on a réussi à le faire. Cela montre nos qualités et nous n'en avons pas douté pendant cette période plus difficile. On savait que le début de seconde mi-temps serait décisif et on a su répondre présent" a conclu El Khannouss.