Le message fort de Genk à l'Union et l'Antwerp : "Les sceptiques ? Peu importe"

En écrasant Anderlecht, le Racing Genk a envoyé un message fort. Aux sceptiques, mais aussi à l'Union et à l'Antwerp, qui voyaient le leader faiblir ces dernières semaines.

À l'approche des Champions Playoffs, le Racing Genk ne rassurait pas son public. Les défaites face à l'Union, le Standard et l'Antwerp, soit les adversaires du top rencontrés par les leaders, laissaient augurer de difficultés lors des rencontres de la phase finale du championnat.

Il fallait donc relever la tête face à un Anderlecht en grande forme, et c'est chose fait. "On devait montrer à nos supporters de quoi on était capable, c'était très important", se réjouit Aly Samatta, buteur, après la rencontre. "Je suis fier de l'équipe, pour être honnête".

Le discours général semblait en effet de plus en plus sceptique vis-à-vis de Genk. On en venait même à parler de l'Union et de l'Antwerp comme des...favoris dans la course au titre, alors que les Limbourgeois restaient leaders. "Nous ne nous préoccupons pas des sceptiques", affirme Samatta.

"Nous jouons pour nos supporters, personne d'autre. Et je ne pense pas que les sceptiques soient des supporters de Genk. Leur avis ne nous intéresse pas", pointe le Tanzanien. "Nous ne pouvions pas être parfaits toute la saison, il y allait y avoir des hauts et des bas. Ce qui compte est d'être solides en PO1".

Une réponse et un message envoyés aux rivaux pour le titre, donc. Mais Patrik Hrosovsky nuance : "Ce serait un peu trop facile de dire maintenant que c'est une réponse à nos détracteurs. La réponse, c'est pendant les Playoffs qu'il faudra la donner, pas maintenant", conclut le Slovaque. Rendez-vous est pris.