Anderlecht aura besoin d'un petit miracle : "Charleroi et le Cercle auront la pression, nous verrons"

C'est au pied du mur...qu'on voit le mieux le mur, et Anderlecht le voit bien ce dimanche. Il faudra aller gagner à Malines, mais aussi espérer que Charleroi et le Cercle perdent des plumes de leur côté.

La forme d'Anderlecht était telle depuis quelques semaines qu'on en semblait presque oublier la tâche ardue qui attendait les Mauves : se déplacer chez un Genk qui a plutôt intérêt à finir la saison en force. Le réveil est difficile. Anderlecht a pris 5 buts et devra espérer un miracle lors de la 34e et dernière journée.

"C'est une prestation indigne du niveau que nous espérons atteindre", reconnaissait aisément Brian Riemer. Pourtant, la première période était encourageante. "Si nous avions pu atteindre la mi-temps sur ce score de 1-1, cela aurait mieux reflété notre performance", pointe Riemer. "Mais ce but juste avant la mi-temps est dommage".

Puis, il y a ce début de seconde période. "Franchement, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Genk n'a rien fait d'inattendu, nous savions quelles étaient leurs forces. Ce premier quart d'heure de la seconde période était très pauvre, sans intensité, ce qui a permis à leurs petits formats de nous faire mal", regrette le coach anderlechtois.

Désormais, il faudra un concours de circonstances pour aller en PO2, et Riemer le sait. "J'y crois encore, bien sûr", sourit-il d'un air un peu désabusé. "La pression sera sur Charleroi et le Cercle, nous verrons s'ils la gèrent. De notre côté, il n'y a qu'une chose à faire : gagner à Malines, et voir ce qui se passe ailleurs". Le scénario n'est pas totalement improbable non plus.