La drôle de complainte de Brian Riemer après Genk-Anderlecht

Brian Riemer ne cherchait pas d'excuses pour la mauvaise performance d'Anderlecht à Genk...du moins l'assurait-il. Il avait tout de même une plainte à adresser à la Pro League.

Anderlecht a joué jeudi soir en Europa League, à 21h. Trois jours plus tard, les Mauves se déplaçaient donc à Genk pour un duel très important, perdu largement (5-2). Et si Brian Riemer ne niait pas la supériorité des Limbourgeois, il avait un point à souligner.

"Je ne cherche pas d'excuses, la défaite est claire et méritée. Mais il y a tout de même une chose que je trouve bizarre. Nous jouons pour une demi-finale européenne, et pour le coefficient du football belge", déclare-t-il. "Pourtant, nous jouons jeudi à 21h et ce dimanche à 13h30. Cela laisse très peu de temps".

Riemer a peu eu l'occasion de faire tourner, mais plutôt par manque d'options que par choix. Il estime cependant que la Pro League aurait pu tenter de faire plus pour les équipes encore engagées en Europe. La Gantoise et l'Union jouaient toutes deux...un peu plus tard ce dimanche, et ont le même programme qu'Anderlecht. L'ordre eut-il été inversé qu'une autre équipe aurait pu avoir la même plainte à adresser.

Le coach du RSCA suggère-t-il que ces matchs soient disputés le lundi - auquel cas le repos serait réduit avant le quart de finale retour ? Ou que les équipes européennes devraient être laissées au repos au vu des circonstances rarissimes ? Il ne l'a pas détaillé...