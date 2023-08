Pour ses débuts au Lotto Park, Dolberg s'est offert le scalp du champion en titre

Anderlecht a crée la sensation ce dimanche après-midi en battant l'Antwerp (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par la recrue phare des Mauves, Kasper Dolberg.

Dolberg n'a pas tremblé lors de son penalty face à Jean Butez. Le Danois a lancé la victoire des siens face au Great Old.

L'attaquant s'est présenté soulagé lors de son interview d'après-match, au micro de Sporza. Grâce à son but et ce succès, Anderlecht lance définitivement sa saison après sa défaite inaugurale face à l'Union.

"C'est une très bonne sensation. Nous avons eu une très bonne préparation et cette victoire en est la récompense. Nous devons maintenant continuer sur cette voie. Nous savons à quel point nous pouvons jouer et nous ne l'avons pas montré lors du premier match. Nous voulions vraiment montrer quelque chose aujourd'hui et nous l'avons fait", a déclaré Dolberg.

Le Lotto Park a découvert son nouvel attaquant ce dimanche, de la meilleure des manières. "Je suis très heureux de mon (but sur) penalty. Ce sont de bons débuts", s'est-il réjoui.