Eh ben alors ? On n'attend pas Patris ?

Petite surprise au coup d'envoi d'Anderlecht-Antwerp : on s'attendait certes à du changement, mais pas forcément à ce que Louis Patris commence sur le banc. Une décision sévère de Brian Riemer.

De l'avis presque général, le transfert de Louis Patris à Anderlecht était une assez bonne idée. Un jeune talent belge, prometteur, international U21, qui connaît le championnat et évolue à un poste où ça ne se bouscule pas au portillon. Le genre de transfert que le RSCA avait l'habitude de faire à une époque : aller chercher les plus grands talents (belges qui plus est) de la Pro League.

Coup d'envoi de la deuxième journée : Louis Patris... est sur le banc. Il aura suffi d'un match mitigé (mais pas catastrophique) pour que Brian Riemer se prive d'un renfort à 3,5 millions d'euros au profit de Killian Sardella. Un entraîneur qui gagne a toujours raison... et Sardella a disputé l'un de ses meilleurs matchs en Mauve. Point pour Riemer.

Mais espérons tout de même que le coach danois ait quelque chose en tête pour relancer Patris, pour qui un tel verdict après un petit match est fort sévère. L'ancien d'OHL n'est pas un back "pur" et pas des plus adapté au système anderlechtois, c'est un fait... mais l'analyse est censée se faire un amont et si Riemer a accepté un tel transfert, c'est pour une raison.

En termes de potentiel pur, Louis Patris est même probablement devant Sardella - et pour Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute, qui veulent aussi de la plus-value, ça a une importance. Sans Europe, la tournante sera cependant limitée cette saison et après un match comme celui de Killian Sardella ce dimanche, remettre Patris à sa place dans une semaine serait encore moins compréhensible. Que va faire Riemer avec son transfert le plus unanimement salué du mercato... ?