Van Bommel a des mots durs envers Anderlecht : "Ce n'est pas mérité"

Pas de points pour l'Antwerp ce dimanche. Les champions en titre ont serré les dents contre le RSC Anderlecht et se sont inclinés 1-0. Selon Mark van Bommel, cette victoire n'était pas méritée.

"Je ne pense pas qu'ils aient mérité cette victoire", a déclaré Van Bommel à DAZN après le match. "Nous n'avons perdu que contre nous-mêmes et nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes", a déclaré l'entraîneur néerlandais à propos de l'Antwerp.

Selon Van Bommel, l'Antwerp a eu plus d'un moment pour prendre le contrôle du match et marquer. "Il y a eu des moments où nous avons eu le ballon et où nous l'avons contrôlé. Nous avons également fait une très bonne deuxième mi-temps. Les plus grosses occasions étaient pour nous, mais il faut aussi marquer".

Pour Van Bommel, il est donc clair que l'Antwerp aurait dû prendre au moins un point contre Anderlecht. "C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit mérité, mais le match s'est terminé sur le score de 1-0. Si vous dominez Anderlecht en deuxième mi-temps et que vous perdez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même", conclut-il.