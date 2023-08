Leoni homme du match, Amuzu encore décevant : découvrez les cotes du RSCA, tombeur de l'Antwerp

Le jour et la nuit par rapport au déplacement à l'Union ? En effet, même si certains n'ont pas haussé leur niveau de jeu : voici les cotes du Sporting !

Maxime Dupé (7)

Pas grand chose à faire jusqu'aux dernières minutes. Son premier arrêt est arrivé à la 82e, ce qui en dit long sur la prestation adverse aussi. Quand l'Antwerp a enfin amené le danger, il a été impeccable.

Moussa N'diaye (6)

Ca n'est pas toujours ça sur le plan purement défensif, mais N'diaye a été dangereux - sa tête était la première occasion concrète - puis décisif en provoquant le penalty. Sa seconde période sera mitigée car les nombreux centres dangereux en fin de match viennent de son côté.

Jan Vertonghen (8)

Tujours bien placé, auteur de l'une ou l'autre passe longue bien sentie en première période, Vertonghen a ensuite endossé le costume de sauveur en fin de rencontre quand la pression anversoise se faisait étouffante.

© photonews

Zeno Debast (6,5)

Il a parfois péché par nonchalance à la relance, comme souvent, mais la défense a passé un match tranquille et Debast a été plutôt solide.

Killian Sardella (7)

Hélas pour Louis Patris, Sardella a prouvé que lui était un "vrai" back droit, ce qui a évité des sueurs froides à sa défense. Et au fil du match, il a même mis le nez à la fenêtre devant, ce qui est souvent son défaut.

Amadou Diawara (6,5)

Quand il est entouré de joueurs complémentaires, Diawara peut se concentrer sur ce qu'il sait faire, et est monté en puissance au fil du match, comme son équipe.

Théo Leoni (9)

Le Lotto Park voulait le voir, le Lotto Park l'a vu - et il a répondu aux attentes. Un match quatre étoiles du chouchou de Neerpede, dont le nom a été scandé à plusieurs reprises. Kristian Arnstad ne lui reprendra pas sa place de sitôt...

© photonews

Mario Stroeykens (4)

Il jouait gros avec cette titularisation, et n'a certainement pas plaidé sa cause. Rien à se mettre sous la dent, aucune occasion créée et un rôle qu'on a de plus en plus de mal à cerner. Remplacé par un Justin Lonwijk (6) intéressant et plus présent.

Francis Amuzu (4,5)

Faire pire qu'à l'Union était un défi insurmontable. Amuzu est parvenu à faire presque aussi mauvais, avec à peine plus d'accélérations, et tout aussi peu de bons choix.

Anders Dreyer (6)

Son manque d'accélération est assez sidérant, et l'empêche d'être plus apprécié. Mais il méritait un assist sur coup-franc, et a touché le poteau. Atypique mais efficace.

Kasper Dolberg (6,5)

Son penalty est bien tiré, mais le Danois ne peut pas être limité à cela : comme à l'Union, il est beaucoup battu et a bien décroché pour libérer ses équipiers. Injustement critiqué pour son manque de participation au jeu.