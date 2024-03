Anderlecht monte en puissance, le RWDM s'avoue vaincu : "Nous n'avons pas existé"

Mené 0-3 dès la demi-heure, le RWDM a rapidement été dépassé par Anderlecht. A l'issue du match, les Molenbeekois étaient conscients de l'écart entre les deux équipes.

Les mines étaient basses du côté du RWDM après ce match à sens unique contre Anderlecht (0-3). A l'image de son entraîneur Bruno Irlès, extrêmement déçu, Jeff Reine-Adélaïde se montrait relativement lucide en interview d'après-match.

"Nous avons joué contre une équipe meilleure que nous. Nous n’avons pas su exister dans ce derby. C’était un long match, avec beaucoup de déchets techniques" admettait-il, sans concession.

Pour lui, l'équipe doit se remobiliser et trouver d'autres matchs sur lesquels construire en vue des Playdowns : "C’est dommage car nous avions bien progressé ces dernières semaines. Nous devons bien récupérer pour prendre des points lors du prochain et dernier match de la saison et préparer au mieux les Playdowns". Le dernier match ne sera pas beaucoup plus simple, avec un déplacement au Cercle de Bruges dimanche prochain.