Jonathan Lardot prend position : le geste de Janssen contre le Standard méritait-il un carton jaune ?

Le nouveau directeur technique de l'arbitrage belge, Jonathan Lardot, s'exprime sur une phase qui a fait débat lors du match entre l'Antwerp et le Standard. Aurait-il dû y avoir une sanction et/ou une faute ?

Dimanche dernier, le Standard a subi une lourde défaite sur le score 3-0 face à l'Antwerp. Au-delà du score, un incident sur le terrain a suscité des réactions. En tentant d'intercepter le ballon devant Dennis Eckert Ayensa, Vincent Janssen a, dans son élan, heurté le joueur du Standard avec son coude en plein visage. Ce geste a rapidement déclenché la controverse, certains estimant qu'une sanction aurait dû être infligée.

Jonathan Lardot, le nouveau directeur technique de l'arbitrage belge, a commenté la décision de l'arbitre Nathan Verboomen de ne pas sanctionner l'action ni attribuer de carton : "Non, sur les images, on voit clairement que Janssen met son bras dans le visage de l'adversaire. Cela aurait dû être un carton jaune pour cette faute, et Standard aurait dû obtenir un coup franc."

"Nathan ne peut pas bien évaluer cette phase en raison de sa position logique sur le terrain. J'aurais attendu davantage d'intervention de la part du quatrième arbitre. Ce dernier n'est pas là uniquement pour gérer les changements."

"Il est crucial pour déterminer ce qui se passe sur le terrain. Et ici, on aurait pu s'attendre à plus de sa part," explique l'ancien arbitre.