Comment l'Antwerp a fait basculer le match face au Standard... en quelques secondes et une petite pause : "Ce n'était pourtant pas prévu"

L'Antwerp n'a pas passé un après-midi facile, mais s'est imposé face au Standard, ce dimanche. Les Anversois ont pourtant éprouvé de grosses difficultés en début de match, et ont pu compter sur un changement tactique de leur entraîneur pour revenir dans le coup.

Jonas De Roeck a surpris dans sa composition d'équipe. L'Antwerp était aligné dans un 3-2-4-1 sans précédant, avec le jeune Verstraeten faisant ses débuts au milieu de terrain. Les choses ne se passaient cependant pas très bien pour le Great Old, à cause du football positif du Standard qui a empêché le RAFC de développer son jeu.

Cela a obligé De Roeck à faire des adaptations. Mais comment le faire dans un stade bruyant, alors que la pause n'arrive que 25 minutes plus tard ? Dans le passé, nous avons déjà vu des gardiens rester au sol quelques minutes pour permettre à leur entraîneur de faire un changement tactique. Et à la 26e minute, c'est Tjarron Chery qui s'est assis sur la pelouse.

Jonas De Roeck a très rapidement revu sa copie

Le moment dont rêvait De Roeck pour rassembler ses joueurs et changer les choses. La défense à quatre était de retour, ainsi que le triangle au milieu de terrain. "Cela n'a pas été convenu, j'ai été touché au début de match et j'avais mal" assurait Chery après la rencontre.

"Ce n'était pas l'intention de mettre en place un système, puis d'utiliser un moment planifié pour le changer si nécessaire" appuyait, quant à lui, Jonas De Roeck. "Nous voulions créer le surnombre au milieu de terrain, mais nous n'étions pas assez bons, en partie à cause d'un bon Standard."

En revenant à ses fondamentaux, l'Antwerp s'est beaucoup mieux comporté. "Cela nous a permis de retrouver nos dédoublements sur les côtés. Les joueurs ont un petit peu plus l'habitude. L'intention est simplement d'aligner la meilleure équipe possible, et pour progresser avec les profils que nous avons, il faut parfois accepter de changer les choses. Nous avons su le faire aujourd'hui, et au bon moment" a conclu le T1 anversois.