Isaac Price n'y arrive toujours pas avec le Standard : "Notre manière de jouer est différente qu'en sélection"

Isaac Price ne preste plus à son meilleur niveau, au Standard. La mentalité du Nord-Irlandais est irréprochable, mais il éprouve de plus en plus de peine à apporter suffisamment de poids au sein de l'entrejeu liégeois.

Le milieu de terrain du Standard, malgré une bonne entame, a perdu sa bataille contre celui de l'Antwerp, dimanche. Le changement tactique de Jonas De Roeck a davantage gêné les Rouches, et c'est donc un Isaac Price déçu qui s'est présenté à notre micro.

"Il y a beaucoup de déception. Notre première période était 'ok', on avait la possession, mais ça a été difficile de revenir après le premier but. La différence est qu'ils ont concrétisé leurs occasions, pas nous. On s'en fout un petit peu de la manière, l'important est le résultat et il est négatif."

Au Standard, Isaac Price ne retrouve plus son meilleur niveau

Personnellement, aussi, le Nord-Irlandais est dans un passage compliqué. Le jeune médian vient encore d'inscrire un triplé lors de son dernier match avec la sélection, mais ses performances au Standard ne sont certainement pas du même calibre, ni même du calibre de sa meilleure période, la saison dernière.

"On est battus 3-0, ce n'était assurément pas assez bon. J'avais de la confiance, j'ai essayé de créer des occasions. Notre manière de jouer est un petit peu différente qu'en sélection, où j'ai l'habitude de jouer en '10', voire comme deuxième attaquant. Cependant, je préfère ce rôle de '8' qui est le mien ici. Je crois en notre manière de jouer, mais nous devons encore progresser en tant qu'équipe."

Le Standard n'a donc pas réussi à enchaîner après son succès contre Charleroi, et retrouvera déjà Sclessin cette semaine pour défier le Lyra-Lierse en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. "C'est une bonne chose de rejouer mercredi. C'est bien de jouer aussi vite que possible pour essayer de tourner la page. Je ne sais pas s'il y aura de la rotation, mais je veux jouer absolument tous les matchs, et donc celui-ci aussi.", a conclu un Isaac Price qui devra assurément mieux faire, dans les semaines à venir.