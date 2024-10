Ivan Leko est très remonté contre plusieurs joueurs du Standard : "Ils veulent faire le show, mais on n'a ni l'argent, ni la qualité pour ça"

Ivan Leko était remonté après la défaite à l'Antwerp, en conférence de presse. L'entraîneur du Standard estime que plusieurs Rouches ont préféré jouer leur carte personnelle, dans les vingt dernières minutes, et se sont montrés trop individualistes.

En première période, le Standard était plus que probablement la meilleure équipe sur la pelouse, au Bosuil. Les Rouches se trouvaient dans les constructions, n'ont pas donné beaucoup d'occasions à l'Antwerp et s'en sont procurés, la finition faisant toujours défaut. Après la rencontre, c'est donc avec frustration qu'Ivan Leko s'est présenté devant la presse.

"Mes félicitations à notre adversaire, qui a été meilleur et plus intelligent. On s'est montrés naïfs défensivement, parce qu'on a eu beaucoup de contrôle sur la partie, sauf dans les vingt dernières minutes. On est arrivés beaucoup de fois dans le dernier tiers du terrain, mais on a oublié de marquer le but qui aurait pu leur mettre la pression et les faire paniquer."

Ivan Leko vise plusieurs joueurs quasiment individuellement après la défaite à l'Antwerp

Il n'y a pas que le résultat qui a mis l'entraîneur croate en colère. Après le 2-0 de Tjarron Chery, Leko a réalisé plusieurs changements, faisant notamment monter Sotiris Alexandropoulos et Viktor Djukanovic. Et très visiblement, tout le monde n'a pas convaincu.

Certains se sont montrés individualistes et n'ont pas fait les replis défensifs"

"J'ai réalisé quelques changements dans les vingt dernières minutes, l'équipe devait revenir au score, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ce qui me dérange, c'est que le football est un sport collectif, et dans notre situation, on ne peut pas se permettre de faire autrement. On crée toujours des occasions en jouant collectivement, mais certains se sont montrés individualistes, ont essayé de dribbler en un contre deux, voire en un contre trois, alors qu'un coéquipier se trouvait dans une meilleure position et attendait le ballon. Et puis, ces mêmes joueurs ne faisaient pas les efforts défensifs dans l'autre sens."

Leko n'a pas mentionné de nom, mais le Monténégrin, absolument invisible, était très certainement visé. Le T1 du Standard reproche à plusieurs de ses joueurs d'avoir joué leur carte personnelle plutôt que d'avoir fait le maximum pour revenir dans la partie.

Ce Standard n'a ni l'argent, ni la qualité, ni la mentalité pour faire le show"

"Je me rappelle qu'en début de saison, on parlait d'anti-football, de jeu défensif et de long ballon, mais on prenait des points. Aujourd'hui, le contenu est meilleur, mais on en prend moins. Pour moi, ce n'est jamais un souci de perdre quand on donne tout pendant 90 minutes. Ce n'était pas le cas dans les vingt dernières, aujourd'hui. J'ai vu des joueurs qui voulaient montrer leurs propres qualités."

"Le show individuel a commencé quand j'ai fait les changements, mais ce Standard n'a pas l'argent, n'a pas la qualité pour faire le show, et ce n'est pas dans sa mentalité. On doit montrer du pressing et de la passion, comme durant une bonne partie du match. C'est pourquoi ce 3-0 reste un score sévère."