La réponse surréaliste des ultras de Bruges : "Le Standard est lié à des organisations violentes et terroristes"

Après la polémique concernant les gestes effectués par des ultras brugeois, les réactions ne se sont pas faites attendre. La Pro League et le Club de Bruges lui-même ont réagi, mais le communiqué du groupe d'ultras concerné laisse songeur...

Avant la rencontre opposant le Standard au Club de Bruges, une action a été menée par les jeunes de l'académie liégeoise. Ceux-ci sont montés sur le terrain, chacun vêtu d'un masque rouge ou blanc. "Le rouge et le blanc sont nos deux seules couleurs" était-il inscrit.

Une action contre le racisme qui n'a visiblement pas plu à certains ultras brugeois, qui ont répondu avec des saluts Kühnen, soit un salut à trois doigts célèbre dans les milieux nationalistes et parfois même néonazis. Un salut notamment effectué dans de nombreux groupes d'ultras d'extrême droite dans les pays de l'est.

Bref : un geste qui fait tâche dans nos stades, et la Pro League comme le FC Bruges l'ont bien compris. "Aujourd'hui, le Club a pris des mesures supplémentaires et a déjà identifié 24 supporters coupables. Un dossier a été constitué à leur encontre auprès de la Chambre d'Exclusion Civile de l'URBSFA, ce qui devrait aboutir à une interdiction de stade. De plus, le Club collabore étroitement avec la police pour d'autres éventuelles mesures à prendre", avait communiqué le club.

Les ultras brugeois répondent au Standard

Des réactions qui ne plaisent pas au groupe d'ultras incriminé, à savoir les North Fanatics 13. Ces derniers ont publié un communiqué à leur tour, se défendant de toute attitude néonazie. "À notre grande surprise, après la publication de ces images, nous avons été appelés "néonazis". Que ce soit clair : nous nous distancions de toute forme de racisme, de néonazisme ou d'antisémitisme", lit-on.

"La diversité est bien présente depuis des années dans notre groupe et notre club. Il est frappant que des médias tentent aujourd'hui de nous étiquetter comme néonazis en raison de photos tirées de leur contexte". Les North Fanatics expliquent alors leur geste, s'en prenant directement au Standard.

"Il est su depuis longtemps que le Standard se présente comme un club d'extrême gauche, et ne cache pas ses liens avec diverses organisations antifa européennes. Celles-ci sont violentes, terroristes et n'ont pas plus leur place dans nos stades que le nazisme", affirme le communiqué.

"Nos gestes nationalistes ne sont pas une romanticisation du nazisme mais un geste d'opposition à d'autres mouvements dictatoriaux et extrémistes. Ces gestes ont été faits ces dernières semaines par divers sportifs et supporters, de Djokovic aux supporters de l'équipe nationale française. Il n'est pas question de nazisme".

