Marko Bulat a déposé sa carte de visite, et de quelle manière : "On aurait pu inscrire deux ou trois buts"

Marko Bulat s'est déjà mis Sclessin dans la poche. Buteur pour sa première à domicile, contre le Club de Bruges, le Croate a tout pour devenir le nouveau chouchou des supporters du Standard. L'homme du match s'est exprimé à notre micro après le succès des Rouches face aux Blauw & Zwart.

Le seul et unique but de Marko Bulat a permis au Standard de prendre la mesure du Club de Bruges, ce dimanche (relire le résumé). Le nouveau numéro 7 des Rouches, auteur d'un match de haut vol malgré son arrivée récente en bords de Meuse, est revenu, à notre micro, sur ce premier succès de la saison.

"C'était un match difficile, comme on s 'y attendait. Beaucoup de défense, on savait qu'on aurait des occasions en contre-attaque et Marlon (Fossey) me donne un superbe ballon. On est très heureux, on doit maintenant se reposer et se préparer pour le prochain match."

"Ma performance a été bonne, mais ce n'était que mon premier match ici à domicile. Je dois encore me développer et être davantage avec l'équipe. Je suis content, mais je ne veux pas parler de moi. Toute l'équipe a joué un très bon match, défensivement et aussi en contre. Félicitations au coach et à tout le monde."

Le Standard a retrouvé son ADN

Une nouvelle fois, c'est la mentalité des Rouches qui a fait la différence. Les joueurs d'Ivan Leko n'ont rien lâché sur le plan défensif et ont su, cette fois, faire mal à leur adversaire en récupérant le ballon.

"Quand je suis venu ici et que j'ai discuté avec l'entraîneur, il m'a directement parlé de la mentalité. La chose la plus importante est de se battre et jouer avec le cœur."

"J'ai beaucoup parlé avec les joueurs. Je leur ai dit 'croyez-moi, on aura nos occasions'. Aujourd'hui, on aurait pu inscrire deux ou trois buts. On a aussi beaucoup défendu, mais ça fait partie du football."

Marko Bulat a tout pour devenir le nouveau chouchou de Sclessin

Homme du match à l'avis général, Marko Bulat a entendu son nom scandé par la tribune 3 du Stade Maurice Dufrasne lors des célébrations d'après-match. Avec la mentalité de guerrier qu'il a affichée et sa performance du jour, le joueur de 22 ans pourrait rapidement devenir la nouvelle coqueluche de Sclessin.

"Le coach m'avait dit que les fans étaient tops, et j'ai réalisé ça de la première à la dernière minute. Je me suis senti un petit peu embarrassé quand ils ont chanté mon nom. Ce n'est pas à propos de moi, mais toute l'équipe, le club et chaque personne qui nous aide à donner 100% sur le terrain" a conclu Marko Bulat.