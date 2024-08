📷 Le Club de Bruges réagit après le comportement déplorable de certains de ses supporters au Standard

Le Club de Bruges s'est incliné 1-0 au Standard. En tribune, un groupe de supporters brugeois s'est montré tout aussi inspiré que les joueurs Blauw en Zwart sur la pelouse.

Pour la première de la saison à Sclessin, le Standard a voulu frapper fort avec une action contre le racisme mobilisant de nombreux figurants sur la pelouse au coup d'envoi.

Loin de valeurs de tolérance et de respect à l'honneur, plusieurs supporters du Club se sont illustrés de bien triste manière.

Lors de la rencontre, une partie du parcage visiteur a effectué le salut de Kuhnen, une alternative utilisée pour contourner les interdictions relatives au salut nazi.

😔 | Des supporters de Bruges ont effectué le Salut de Kuhnen à Sclessin #STACLU



📸 @alreisor pic.twitter.com/rNtTYSOzvt — Ma Pro League (@MaProLeague) August 4, 2024

Une enquête à venir

Sur ses réseaux sociaux, le Club de Bruges a publié un premier communiqué : "Nous avons reçu une photo via différents canaux d'un comportement particulièrement inapproprié de la part de la section extérieure. Le Club souligne qu'il prend cette question très au sérieux et qu'il poursuivra son enquête. D’autres communications suivront lorsque nous aurons plus d’informations".

Un deuxième communiqué n'a pas mis longtemps à suivre : les Blauw en Zwart vont "collaborer activement avec la police, pour identifier les supporters et les sanctionner ensuite dans la mesure de ses possibilités. Le Club souligne qu’il n’y a "pas de place pour le racisme au sein de la famille Blauw en Zwart".