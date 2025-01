LIVE : Anderlecht fait le break avant la pause ! (2-0)

Après le non-match en République Tchèque, David Hubert n'a laissé que trois des titulaires de Plzen sur la pelouse : Leander Dendoncker (replacé au milieu de terrain), Mats Rits et Jan-Carlo Simic. Le reste du onze change totalement... y compris Colin Coosemans.

Pour ce dernier, pas question de choix sportif mais bien d'une blessure qui permet à Mads Kikkenborg de décrocher ses premières minutes en championnat. Ce n'est pas la seule grande première du soir : César Huerta est titularisé pour la première fois.

C'est également le cas de... Keisuke Goto, qui remplace un Luis Vazquez absolument catastrophique jeudi. Un signal fort envers l'Argentin, et une chance pour le Japonais qui pourra donc prouver ses qualités avec cette première place dans le onze.

Yari Verschaeren et Thorgan Hazard retrouvent leur place dans l'équipe, tout comme Moussa N'diaye et Killian Sardella.

