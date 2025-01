🎥 "La technologie de la ligne est coûteuse" : un ancien arbitre met les choses au clair sur le presque-but de César Huerta contre Malines

César Huerta a failli marquer son second but pour Anderlecht ce dimanche. Sur une grosse frappe, son ballon était plus proche que jamais de franchir la ligne.

Anderlecht a redressé la barre après sa défaite contre le Viktoria Plzen. Les Mauves se sont imposés 4-1 au Lotto Park face à Malines.

La recrue hivernale, César Huerta, était pour la première fois titulaire avec Anderlecht, mais n'a pas pu célébrer sa première titularisation en inscrivant un but. Il avait d'ailleurs déjà planté sa première rose contre le KV Courtrai une semaine auparavant.

L'ailier a tiré puissamment vers le but après un rebond, mais le ballon a frappé le dessous de la barre transversale. Les images ne permettaient pas de déterminer si le ballon avait entièrement franchi la ligne. Aucun but n’a été accordé.

ūüėĪ | César Huerta était TELLEMENT proche de son deuxième but pour le @rscanderlecht ! ūü§Źūüß® #ANDKVM pic.twitter.com/V5S9B7DSXH — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 26, 2025

L'ancien arbitre Tim Pots estime que la décision est correcte : "En fait, déjà sur l'image de la caméra des 16 mètres, on voit que le ballon n'a pas complètement franchi la ligne de but. À cet endroit, on devrait voir de l'herbe entre le ballon et la ligne, mais ce n'est pas le cas", déclare-t-il au Het Laatste Nieuws.

"En plaçant une caméra sur la ligne de but, vous ne verrez certainement pas d'espace entre le ballon et la ligne. La technologie de la ligne de but est coûteuse et n'est nécessaire que très rarement, une fois tous les 300 matchs... mais ce cas n'en fait pas partie", conclut-il.