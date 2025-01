Les surprises du onze d'Anderlecht ont répondu présent : très bonne nouvelle pour David Hubert

David Hubert avait décidé de changer les choses ce dimanche contre Malines. Trois joueurs étaient titulaires pour la première fois en Jupiler Pro League.

Pas de vraie surprise concernant César Huerta, dont on attendait qu'il démarre une rencontre de JPL assez rapidement après avoir fait ses grands débuts à Courtrai la semaine passée. Mais les deux autres "débutants" étaient un peu plus étonnants.

L'un d'eux n'était pas un choix du coach : Coosemans était absent, et Mads Kikkenborg l'a remplacé. "Colin a contracté une petite blessure et n'a pas bien récupéré. C'était risqué de le faire jouer car nous aurions alors pu le perdre pour plusieurs matchs", expliquait Hubert après le match.

Kikkenborg était malade

Le Danois, entouré de pas mal de points d'interrogation jusqu'ici que sa seule apparition en Coupe contre Tubize-Braine n'avait pas vraiment dissipés, a répondu présent. "Mads a réalisé quelques bons arrêts. Mads est le n°2, et désormais, il a fait très bonne figure à deux reprises", se réjouit David Hubert. De quoi écarter l'idée d'un départ éventuel.

Point intéressant : encore un peu et c'est Timo Schlieck, n°3, qui faisait ses grands débuts... car Kikkenborg était malade encore dimanche matin. "Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. J'ai moi-même disputé mes meilleurs matchs quand j'étais malade", souriait Hubert à ce sujet.

Ensuite, Keisuke Goto a pu goûter à une première titularisation, profitant des doutes entourant Luis Vazquez. Et il a même fêté ça par un premier but en Mauve : "Je connais les qualités de Goto depuis les Futures, et j'ai pensé que c'était le bon moment de le faire débuter. Il s'en est vraiment très bien sorti, même sans ballon. Il a été très discipliné et a su garder la balle, comme quand il offre cette occasion à Sardella", se réjouissait David Hubert.

Bref : de très bonnes nouvelles pour Anderlecht, car Coosemans et Dolberg sont deux joueurs absolument indispensables... mais pouvoir les faire souffler de temps à autre sans craindre de perdre (trop) en qualité est tout aussi important.