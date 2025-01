"Ils ne savent pas défendre" : le discours d'un homme sentant son départ se rapprocher ?

Une victoire en douze matchs. Tel est le bilan récent de Besnik Hasi à la tête du KV Malines. Très critique envers ses joueurs après la défaite à Anderlecht, l'entraîneur albanais semble, tout simplement, ne plus avoir aucune solution.

La prometteuse deuxième saison n'a finalement rien d'un conte de fées. Appointé sur le banc de Malines en novembre 2023, Besnik Hasi avait connu une fin de première saison très intéressante derrière les casernes. Le KaVé avait, de peu, manqué les Champions Play-Offs.

Tel était donc l'objectif, cette saison, après un mercato estival très intéressant, comprenant notamment le prêt de Zinho Vanheusden et les arrivées de Jules Van Cleemput, Benito Raman et Petter Nosa Dahl, considéré comme un grand talent norvégien.

Un effectif qualitatif sur papier, donc. Dans la tête des dirigeants malinois, l'idée en début de saison était claire : le top 6, c'est possible. Mais après 23 journées et une nouvelle grosse défaite face au Sporting d'Anderlecht, la mission peut être abandonnée.

Besnik Hasi n'a pas de solution

Malgré un début de saison intéressant, voilà Malines bloqué à la 11e place du classement, se demandant si les play-downs pourront tout de même être évités au terme d'une phase classique finalement catastrophique. Le bilan des douze derniers matchs, toutes compétitions confondues, est famélique. Sept défaites (dont une contre le Beerschot en Coupe, après prolongations), quatre partages et une victoire seulement, contre le Beerschot, justement. C'était fin novembre.

Ce dimanche, après les quatre buts encaissés au Lotto Park, Besnik Hasi a remis la faute sur ses propres joueurs, qui ne sauraient, selon ses dires, pas défendre. Mais l'entraîneur albanais n'essaye-t-il pas, là, de cacher ses propres torts ?

L'effectif actuel du KV Malines n'a rien d'un candidat à la descente, mais ce n'est pas ce que témoigne la situation au classement. Bien souvent, quand un entraîneur décrie à tel point ses joueurs, c'est que lui-même sent qu'il n'a plus la solution, et que la fin est proche. En cas de défaite à Louvain, un concurrent direct, le week-end prochain, l'avenir de Besnik Hasi sera probablement scellé. Et lorsque l'on regarde la conjoncture actuelle, on se dit que ce ne serait peut-être pas plus mal, pour le KaVé.