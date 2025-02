Ivan Leko reconnaît l'évidence, mais ne veut pas tout jeter : "Tout ce que je peux dire à mes joueurs, c'est merci"

Le Standard a été balayé à Westerlo, mais Ivan Leko ne veut pas tout jeter. L'entraîneur croate veut procéder "à une analyse à tête reposée" afin de déterminer les raisons de ce non-match des Rouches en Campine.

Une défaite logique. Invaincu depuis cinq rencontres, le Standard a presque été balayé sur la pelouse de Westerlo, ce dimanche soir. Après la partie, un Ivan Leko aphone et souvent suppléé par Jérémy Taravel et José Jeunechamps pour véhiculer les consignes depuis le banc de touche reconnaissait d'ailleurs aisément la domination de son adversaire campinois, entraîné par son ami et ancien coéquipier, Timmy Simons.

"Toutes mes félicitations à mon collègue et ami. L'analyse de ce match est très claire. Westerlo nous a dominé de la première à la dernière minute et a été meilleur que nous. Comme je le disais vendredi, c'est une équipe qui pratique du très bon football et qui mérite d'avoir plus de points."

Pas question de tout jeter, pour Leko

L'entraîneur du Standard ne veut toutefois pas tout remettre en question. Cette défaite arrive au mauvais moment dans la course aux Champions Play-Offs, mais le Croate n'oublie pas le chemin parcouru depuis le début de saison.

"On était sur une bonne série depuis notre large défaite à Gand, mais on savait que le prochain revers arriverait un jour ou l'autre. C'est dur, mais c'est le football. Il faut être calme, faire la bonne analyse et reprendre le travail dès mardi pour continuer à gagner nos matchs et terminer la saison en beauté."

Tout ce que je peux dire à mes joueurs, c'est merci pour les sept, huit derniers mois"

"Je ne peux rien dire de mes joueurs, si ce n'est merci pour les sept, huit derniers mois. Même à 4-1, ils vont marquer le 4-2 alors que le match est perdu. Ils y vont et c'est ce que j'aime avec eux. On a une bien meilleure équipe qu'en décembre, avec une vingtaine de joueurs susceptibles de jouer. C'est maintenant à moi de trouver la meilleure équipe pour faire de bons résultats jusqu'à la fin de saison. Après cette défaite à Gand, je lisais qu'on ne reviendrait jamais et qu'on allait jouer les Play-Offs 3. Personne ne croyait en mon équipe. Donc je ne veux pas dramatiser cette défaite, on va se remettre au travail."

Acclamé par Sclessin après le succès face à Dender, Ivan Leko est aussi assez souvent critiqué pour ses choix tactiques. Notamment celui de reconduire Léandre Kuavita et Marko Bulat au milieu de terrain. Le médian croate, surtout, ne se bat pas "comme un chien", comme le reste de l'équipe, et n'apporte pas une plus-value très visible offensivement.

"Bien sûr que je fais des erreurs, je fais des grosses erreurs et je les analyse. J'espère être un meilleur entraîneur demain et dans trois ans qu'aujourd'hui. Tout le monde fait des erreurs, et moi aussi. Je réfléchis énormément pour essayer d'aider l'équipe. Quand on gagne, je suis Pep Guardiola et si on perd, je ne suis pas un très bon entraîneur", a conclu Ivan Leko.