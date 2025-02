La grosse erreur du mercato du Standard ? "Je ne comprends pas, c'est dévaluer son joueur"

Gavin Bazunu a fait ses débuts avec le Standard à Westerlo. On ne peut pas dire qu'il ait fait forte impression dans les buts.

Hier, Gavin Bazunu est devenu, après Matthieu Epolo, Arnaud Bodart et Laurent Henkinet, le quatrième gardien aligné par le Standard cette saison. L'Irlandais prêté par Southampton rêvait sans doute de meilleurs débuts : les Rouches ont perdu 4-2 et le portier de 22 ans ne s'est pas montré impérial, notamment sur ce deuxième but où il repousse le ballon dans les pieds de Matija Frigan.

Mettre la défaite sur son dos serait évidemment injuste. De même, le Standard avait effectivement besoin d'un nouveau gardien cet hiver vu le départ d'Arnaud Bodart et la blessure de Laurent Henkinet. Mais la gestion des portiers liégeois fait tout de même parler, surtout en ce qui concerne Epolo, reparti pour cirer le banc.

Quel fil conducteur ?

Sur le plateau de Vestiaire (RTL Sports), Silvio Proto se montre assez critique : "Je ne comprends pas. Tu as un jeune gardien belge talentueux dans ton équipe. Il a fait une saison en dents de scie, il sait qu'il a fait des erreurs mais a aussi progressé. Pourquoi aller chercher un gardien en prêt et le faire jouer ? C'est dévaluer ton joueur".

Autour de la table, on s'interroge surtout sur le profil de Bazunu : aller chercher un gardien en prêt n'est pas inconcevable, mais pourquoi s'être décidé pour un gardien de 22 ans venu prendre la place d'Epolo et pas un portier d'expérience prêt à l'accompagner ?

Gavin Bazunu est arrivé le dernier jour du club, le choix commençait donc à être restreint. Mais ce n'est pas sans poser question pour la suite : "Avec quelle mentalité reviendra Epolo s'il reçoit encore sa chance ?" conclut Silvio Proto, dubitatif. Bazunu sera en tout cas attendu au tournant lors des prochains matchs.