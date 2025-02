Timmy Simons ne s'attendait pas à un tel scénario : "Ce Standard ne concédait rien, on se demandait comment on allait les embêter"

Après des semaines de galère, Westerlo a décroché son deuxième succès consécutif face au Standard. Malgré l'ouverture du score de Dennis Ayensa, les Campinois n'ont jamais réellement été mis en danger par les Rouches.

"C'est une victoire méritée pour nous aujourd'hui. Le Standard est une équipe très bien organisée, qui n'avait pratiquement rien concédé depuis dix semaines. On se demandait comment on allait réussir à créer du danger, mais on a su le faire", se réjouissait Timmy Simons en conférence de presse.

"Nous étions menés 0-1, mais nous sommes restés dominants en jouant avec beaucoup de pression vers l'avant. Même contre le Standard, nous avons eu suffisamment d'opportunités pour creuser l'écart au cours de la seconde mi-temps", poursuivait le T1 de Westerlo.

Westerlo est enfin récompensé pour ses efforts

Les Campinois, qui étaient sur un bilan de 2/27, ont traversé des semaines de galère, mais ils viennent désormais de signer le 6/6. "Comme vous pouvez le constater, les joueurs n'ont pas abandonné. Depuis le début de la saison, ils donnent tout à chaque match. Je suis fier de mes garçons qui ont continué à se battre après une période très difficile. Ils méritent des éloges."

Comme le mentionnait Ivan Leko dès vendredi lors de sa conférence de presse d'avant-match, Westerlo est une équipe qui joue bien, mais qui a souvent manqué de réussite depuis le début de la saison. Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour les hommes de Timmy Simons, et c'est mérité.

"Quand vous voyez combien de buts nous marquons, il n'y a rien à changer. Il suffit d'être aussi solides défensivement, et les joueurs y parviennent petit à petit. Je suis extrêmement heureux. Nous continuons à tout donner, toujours pour les trois points", a-t-il conclu.