Les regrets sont nombreux au Standard après une fin de série contraignante : "Marquer deux buts à Westerlo doit être suffisant"

Malgré l'ouverture du score de Dennis Ayensa, le Standard s'est effondré sur la pelouse de Westerlo, dimanche soir. Le premier buteur de la partie reconnaissait la supériorité de son adversaire, mais ne voulait pas tout jeter malgré cette défaite contraignante dans la course au top 6.

Malgré l'ouverture du score de Dennis Ayensa après dix minutes, le Standard n'a jamais donné l'impression de réellement rivaliser avec Westerlo, au Kuipje. En conférence de presse, Ivan Leko a largement reconnu la domination de son adversaire du soir, tout comme l'a fait le premier buteur de la partie à notre micro, quelques instants plus tôt.

"C'est dur. Westerlo a fait un très bon match, ils ont toujours trouvé le côté opposé et on n'avait aucune solution. Défensivement, d'un point de vue collectif, l'équipe n'a pas fait assez et n'a pas été assez agressive. Je ne parle pas que de la ligne défensive, mais de tout le monde sur le terrain. Je n'ai pas le sentiment qu'on a joué un mauvais match, mais on n'a pas su trouver les solutions tactiquement."

Un craquage devenu inhabituel dans la défense du Standard

Pourtant si solides défensivement depuis le début de la saison, les Rouches ont craqué. Trop loin de leurs hommes, trop tendres au moment de mettre le pied, et complètement dépassés dans leur propre moitié de terrain.

Marquer deux buts à Westerlo doit être suffisant pour prendre au moins un point"

"Leurs deux buts en première mi-temps sont faciles et ça ne peut pas arriver. En menant au score, on savait qu'ils allaient ouvrir le jeu et qu'on allait avoir la possibilité de les tuer, mais ils sont revenus à la marque bien trop tôt. Marquer deux buts à Westerlo doit normalement être suffisant pour prendre au moins un point, mais on n'a pas défendu comme il le fallait."

"J'ai le sentiment que Westerlo a joué pour sa vie, même si évidemment, ils sont dans une situation plus compliquée que la nôtre. On pouvait jouer pour quelque chose de très beau, intégrer le top 6 à la fin du week-end, mais on ne l'a pas fait. On doit analyser, revenir aux bases et être plus dégoûtants, on verra où ça nous mène."

Une fin de série qui arrive au mauvais moment, mais qui ne remet pas tout en question

Après avoir enchaîné cinq matchs sans défaite, cette fin de série arrive au mauvais moment pour le Standard. La Gantoise est désormais à deux longueurs, avant le programme dantesque qui attend les Rouches lors des cinq derniers matchs.

"On ne doit pas se concentrer sur les Play-Offs 1, mais uniquement sur le match suivant. On a pensé avant le match 'si on gagne…,' mais on ne devrait pas. Nos ambitions sont différentes par rapport au début de saison, mais on ne devrait pas changer notre manière de jouer. Défendre de manière agressive et être plus dégoûtants, c'est comme ça qu'on prendra des points dans ces cinq derniers matchs", a conclu Dennis Ayensa.