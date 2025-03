Anderlecht apprendra-t-il un jour de ses erreurs ? Le constat très amer d'Olivier Deschacht

Anderlecht s'est incliné 2-0 à Westerlo, hier. Olivier Deschacht n'est pas tendre avec son club de coeur.

Le weekend dernier, Anderlecht a pu camoufler son niveau de jeu plus que moyen avec une mentalité conquérante au Standard. Mais hier, les joueurs n'avaient pas enfilé leur bleu de travail à Westerlo.

Olivier Deschacht suit encore le Sporting de près, il est affligé par ce qu'il a vu au Kuipje : "Je suis confronté à Anderlecht tous les jours, que ce soit chez le boulanger ou chez le boucher", a-t-il déclaré sur DAZN.

Pour lui, le club tourne en rond et n'apprend pas de ses erreurs : "Nous disons cela depuis huit ans, que cela s'arrangera un jour. Je ne vois pas non plus d'évolution pour la saison prochaine", explique-t-il, assez amer.

Olivier Renard aura du boulot cet été

Chaque été ou presque, c'est la même rengaine : le noyau est plus qualitatif qu'au début de l'ère Coucke mais l'équipe n'est pas encore prête pour décrocher le titre : "Il faudra à nouveau un bon mercato, recruter de bons joueurs. Cela deviendra compliqué", conclut Deschacht.

La division des points par deux est un motif d'espoir pour Anderlechtois. Mais pour que cela leur serve à quelque chose, il faudra montrer mieux que face aux équipes du top lors de la phase classique. Même topo pour la finale de la Coupe contre le Club de Bruges, qui apparaît pour l'heure trois classes au-dessus. Et comme le dit si bien David Hubert, ce n'est pas en se levant du bon pied par une belle matinée de mai que les joueurs font soudainement passer un cap.