Une astuce qui vaut (presque) le maintien : le conseil en or du gardien de Westerlo pour battre Anderlecht

Westerlo a décidé du match contre Anderlecht dès la première mi-temps. Le but très précoce de Matija Frigan a été suivi par un ballon des 45 mètres Dogucan Haspolat qui n'était pas dû au hasard.

Le but d'Haspolat est survenu après une erreur de Colin Coosemans, qui se tenait loin de son but et ne pouvait plus bien voir le ballon en revenant à cause du soleil ras, valant au capitaine campinois un but spectaculaire.

Haspolat doit également son but à son gardien Andreas Jungdal. "C'est notre gardien qui m'a conseillé de faire ça. Il avait eu beaucoup de mal avec le soleil pendant l'échauffement".

"Quand j'ai vu que le gardien d'Anderlecht était hors de son but, j'ai tenté ma chance. Dès que j'ai touché le ballon, j'ai su qu'il entrerait. Nous avons donc gagné grâce au beau temps (rire). Mais ce but n'est pas le plus beau de ma carrière, je préfère mon coup franc contre l'Union".

Westerlo rayonnant

Reste la question de savoir pourquoi Coosemans, contrairement à Simon Mignolet, n'a pas mis de casquette pour protéger ses yeux du soleil. Westerlo avait pris plus de précautions, décidant de jouer la première mi-temps avec le soleil dans le dos car il serait presque parti en seconde mi-temps.

Avec cette victoire, Westerlo est presque sauvé. Un point contre le Beerschot lors de la dernière journée devrait suffire. Et peut-être même que ce ne sera pas nécessaire. "Cette victoire fait énormément de bien. Et cela face à un adversaire de taille. Anderlecht reste une équipe renommée, pleine de joueurs de classe."

"Devant un stade comble, nous avons montré dès la première minute de la grinta et la volonté de gagner. Avant même le coup d'envoi, j'avais beaucoup confiance en mes coéquipiers, car tout laissait penser que nous étions motivés. Toute la semaine précédant ce duel crucial, j'avais déjà un bon pressentiment", conclut Haspolat.